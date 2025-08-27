হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত: ডিএমপি কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের লং মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচিতে আহত শিক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের হামলার ঘটনাকে অপ্রীতিকর বলে উল্লেখ করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। তিনি বলেন, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানো হয়েছে, সেই জন্য আমি এই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার হিসেবে অত্যন্ত দুঃখিত এবং দুঃখ প্রকাশ করছি।

‎আজ বুধবার রাত সোয়া ১০টার দিকে শাহবাগ মোড়ে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সামনে এসে তিনি এ কথা বলেন।

‎সাজ্জাত আলী বলেন, এই ঘটনার জন্য আমি একটি তদন্ত কমিটি আগামীকাল গঠন করে দিবো।

ডিএমপি কমিশনার আরও বলেন, ‘রংপুরের ঘটনায় রংপুরের মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে আমি এখানে আসার আগে কথা বলছি। সেখানে একটা জিডি হয়েছে। এই জিডির আসামিকে ধরার জন্য উনার সাথে কথা বলছি। উনি আমাকে কথা দিয়েছেন, যত দ্রুত সম্ভব সেই আসামিকে উনি ধরে দিবে।’

‎এ সময় শিক্ষার্থীরা রমনা জোনের ডিসি মাসুদ আলমের পদত্যাগ দাবি করেন।

