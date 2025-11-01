হারিয়ে যাওয়া ৪৬ মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকদের হাতে দিল পুলিশ

বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া ৪৬টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পল্টন মডেল থানা-পুলিশ। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে তালেবুর রহমান জানান, বিভিন্ন কারণে মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় মালিকদের সাধারণ ডায়েরির পরিপ্রেক্ষিতে পল্টন মডেল থানা-পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গত ১ থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত ৪৬টি মোবাইল ফোন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করে। হারানো মোবাইল ফোনগুলো উদ্ধারে মতিঝিল জোনের এসি হুসাইন মুহাম্মদ ফারাবী ও পল্টন মডেল থানার এএসআই ইকবাল হোসেন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
এর আগে গত বুধবার পল্টন মডেল থানার সম্মেলনকক্ষে মতিঝিল জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার হুসাইন মুহাম্মদ ফারাবী, পল্টন থানার ওসি নাসিরুল আমীন ও সেকেন্ড অফিসারের উপস্থিতিতে উদ্ধার ৪৬টি মোবাইল ফোন প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এর আগের ১০ মাসে পল্টন মডেল থানা-পুলিশ ৪০০টির বেশি হারানো মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনগুলো দ্রুত সময়ে ফিরে পেয়ে মালিকেরা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।