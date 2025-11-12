রাজধানীর মধ্যবাড্ডায় যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার

রাজধানীর মধ্যবাড্ডার একটি বাড়িতে মামুন শিকদার (৩৯) নামের এক যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। মাদক কারবারের দ্বন্দ্বে এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।
আজ বুধবার ভোর ৪টার দিকে মধ্যবাড্ডার কমিশনার গলির দোতলা টিনশেড বাড়ির নিচতলা থেকে মামুনের গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মরদেহের ময়নাতদন্তের জন্য সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।
বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হাসানুর রহমান জানান, বাড়িটির মেঝে থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত যুবকের থুতনির নিচে একটি ছিদ্র রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ঘটনাস্থলের আশপাশের মানুষজনের কাছে জানা গেছে, যে বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানে তিনি থাকতেন না। মাদক কারবারিদের কোনো দ্বন্দ্বের কারণে এই হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকতে পারে। তবে তা বিস্তারিত তদন্তের পরই বলা যাবে।
এসআই হাসানুর রহমান আরও জানান, নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় তাঁর আঙুলের ছাপ পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে। মামুন শিকদারের বাবার নাম আবদুল মালেক শিকদার। তাঁর বাড়ি পটুয়াখালী জেলার দুমকী উপজেলার আগলী গ্রামে। তবে এখনো তাঁর পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।