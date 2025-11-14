মিরপুর বেড়িবাঁধে বাসে আগুন, ধাওয়া খেয়ে তুরাগে পড়ে তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মিরপুরের বেড়িবাঁধ এলাকায় কিরণমালা পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়ার সময় ধাওয়া খেয়ে তুরাগ নদে ডুবে এক তরুণ মারা গেছেন। এই ঘটনায় একজন পালিয়ে যেতে পারলেও স্থানীয় বাসিন্দারা আরেক তরুণকে ধরে পুলিশে দিয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মিরপুরে বেড়িবাঁধের তামান্না পার্কের সামনে এই ঘটনা ঘটে। পানিতে ডুবে নিহত তরুণের নাম সাইয়াফ (১৮) এবং ধরা পড়া তরুণের নাম রুদ্র মোহাম্মদ নাহিয়ান আমির সানি (১৮)।
এক বিজ্ঞপ্তি এসব তথ্য জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ডিসি (মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশনস) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
শাহ আলী থানার বরাত দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ‘বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে শাহ আলী থানাধীন উত্তর নবাবেরবাগ সোহেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের পশ্চিম পাশে পাকা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ফাঁকা বাসে কয়েকজন যুবক প্লাস্টিকের বোতলে করে কেরোসিন ছিটিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। এই দৃশ্য তারা মোবাইল ফোনে ভিডিও করছিল। বিষয়টি আশপাশের লোকজনের নজরে এলে তারা দুষ্কৃতকারীদের ধাওয়া করে একজনকে হাতেনাতে আটক করে। এ সময় তাদের একজন প্রাণভয়ে নিকটবর্তী তুরাগ নদীতে ঝাঁপ দেয় এবং অন্য একজন দৌড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সাঁতার না জানায় নদীতে ঝাঁপ দেওয়া তরুণ পানিতে ডুবে যায়। পরে উপস্থিত লোকজন মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।’