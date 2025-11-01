হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

জাবি প্রতিনিধি 

ফাইল ছবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে সাভারের একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় বলে নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম। তিনি বলেন, নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত।

নিহত মো. রাকিব (২৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জন্য নির্মিত বহুতল ভবনে প্লাস্টারের কাজ করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।

ভবনটি নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত নির্মাণশ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জন্য নির্মাণাধীন ওই ভবনের নবম তলায় প্লাস্টারের কাজ করছিলেন রাকিব। শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ভবনের জানালা দিয়ে তিনি ময়লা-আবর্জনা ফেলতে গিয়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে ভবনের কর্মচারীরা উদ্ধার করে সাভারের একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে রাত ৮টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তবে এই ঘটনা ক্যাম্পাসে জানাজানি হয় রাত ১১টার দিকে।

ভবনটিতে সাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘ভবনের নবম তলায় প্লাস্টারের কাজ করা হচ্ছিল। রাকিব ভবনের জানালা দিয়ে ময়লা ফেলতে গিয়ে পড়ে যান। পরে সাভারের এনাম মেডিকেলে নেওয়া হলে তিনি মারা যান।’

সম্পর্কিত

ঋণ শোধ না করে মরলে উল্টো ১০ হাজার দেব—পরদিন গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ

নানা কর্মসূচিতে উদ্‌যাপিত উদীচীর ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

রাজধানীর তুরাগে প্রাইভেট কারচাপায় পথচারী নিহত, কিশোর চালককে গণপিটুনি

মোহাম্মদপুরে বাসে তরুণীকে হেনস্তা, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

অভিনেতা এ আর মন্টুর বাড়িতে অভিযান, উদ্ধার বিদেশি অস্ত্র, ইয়াবা ও মদ

যাত্রাবাড়ীর গ্যারেজে মিলল বিআইডব্লিউটিএ কর্মচারীর লাশ, পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

আ.লীগের ঝটিকা মিছিল: ১০ মাসে ঢাকায় ৩ হাজার নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার, অর্থদাতাদের খুঁজছে পুলিশ

কেরানীগঞ্জে ফোম কারখানায় আগুন, ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

সরকারের কাছে জানতে চাই, আমাকে বিদেশে যেতে দেওয়া হলো না কেন: সাবেক প্রতিমন্ত্রী মিলন

ফরিদপুরে যুবদল নেতাকে হাতুড়িপেটার অভিযোগ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা