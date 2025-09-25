হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কারওয়ান বাজারে কাভার্ড ভ্যান চাপায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে কাভার্ড ভ্যান চাপায় মোটরসাইকেলে থাকা লুৎফর রহমান রাইন নামে এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। তিনি নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী।

গতকাল বুধবার রাত ১২টার দিকে কারওয়ান বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কাভার্ডভ্যানের হেলপারকে আটক করেছে পুলিশ।

রাইনের সঙ্গে মোটরসাইকেলে থাকা সজীব নামে আরেক এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে মোটরসাইকেল চালিয়ে ফার্মগেটের দিকে যাচ্ছিলেন রাইন। এ সময় পেছন থেকে একটি কাভার্ড ভ্যান ধাক্কা দিলে রাইন মোটরসাইকেল থেকে সড়কে পড়ে যান। পরে চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। রাইনের বাড়ি নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে। রাজধানীতে পরিবারের সঙ্গেই থাকতেন তিনি।

তেজগাঁও থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বাবর আলী জানান, দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানটির চালক পালিয়ে গেছে। তবে চালকের সহকারী তরিকুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। নিহত শিক্ষার্থীর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

