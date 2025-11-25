হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শাহবাগে ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার্থীদের পদযাত্রায় পুলিশের বাধা, জলকামান-সাউন্ড গ্রেনেড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

লাঠিপেটা করে এবং জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে ৪৭তম বিসিএস প্রার্থীদের পদযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

লিখিত পরীক্ষার সময় বাড়ানোর দাবিতে যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার সময় রাজধানীর শাহবাগে পুলিশের সঙ্গে ৪৭তম বিসিএসের পরীক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে।

আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনার উদ্দেশে পদযাত্রা শুরু করেন ৪৭তম বিসিএসের পরীক্ষার্থীরা। তাঁরা পদযাত্রা নিয়ে শাহবাগ পর্যন্ত আসলে পুলিশ তাঁদের সামনে না যাওয়ার অনুরোধ করেন। এরপরও পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বিসিএস পরীক্ষার্থীরা সামনে যেতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পরে পুলিশ জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে সরিয়ে দেয়।

পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের অভিযোগ, আগের বিসিএস পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য ৬ মাস থেকে ১ বছর সময় দেওয়া হলেও তাঁদের ক্ষেত্রে মাত্র ৫০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত অযৌক্তিক। প্রস্তুতির জন্য আরও বেশি সময় দিতে হবে।

তাঁরা আরও বলেন, ২৭ নভেম্বর লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হলে তাঁদের সঙ্গে অন্যায় করা হবে। তাই যৌক্তিক সময় বাড়ানোর দাবি জানিয়ে পিএসসির প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।

দাবি আদায় না হলে ব্লকেডসহ কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেন আন্দোলনরত পরীক্ষার্থীরা।

এদিকে ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলনের মধ্যেই পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী (২৭ নভেম্বর) পরীক্ষা শুরু হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। গত রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে পিএসসি থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পিছিয়ে ‘যৌক্তিক সময়ে’ নেওয়ার দাবিতে প্রায় এক মাস ধরে আন্দোলন চলছে। এরই অংশ হিসেবে গত শনিবার ও রোববার (২২ ও ২৩ নভেম্বর) ঢাকা-ময়মনসিংহ ও রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করেন পরীক্ষার্থীরা।

এছাড়া সরকারি কর্ম কমিশনের সামনে বিক্ষোভ-অবস্থানের পর তাঁদের কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়েছে দেশের কয়েকটি স্থানে। আজ মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১২টায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার্থীরা।

অন্যদিকে, বিভিন্ন দাবিতে সচিবালয়ের সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন। বাংলাদেশ দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মচারী সমিতির নেতৃত্বে সচিবালয় সংলগ্ন শিক্ষা ভবন, প্রেসক্লাব ও হাইকোর্ট মোড়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে তারা। এতে রাজধানীর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মচারীরা অংশ নেন।

এই দুই কর্মসূচিতে ভোগান্তিতে পড়েছে বাড়ি ফেরা মানুষ। এতে ওই এলাকায় গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সড়কে তীব্র যানজট হওয়ায় পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে অনেককে।

