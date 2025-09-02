হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাকসুর সব প্রার্থীর ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক

জাবি প্রতিনিধি 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

গত ৩১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রার্থী ও নির্বাচন কমিশনের এক মতবিনিময় সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা নির্বাচনের আগেই সকল প্রার্থীর ডোপ টেস্ট করার জন্য একমত হয়েছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে এই ডোপ টেস্ট করা হবে।’

এ ছাড়া ওই সভায় আরও তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেগুলো হলো, জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের মূল নামের সঙ্গে ডাকনাম সংযোজন করা, সাইবার বুলিং বন্ধের বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হবে এবং জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদান সহজ করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ও বৈধ শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র/হল প্রভোস্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছবিযুক্ত লাইব্রেরি কার্ড/হল প্রভোস্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হল ইনডেক্স কার্ড/হল প্রভোস্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছবিযুক্ত প্রত্যায়নপত্রের যেকোনো একটি প্রদর্শন করে ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

