বিমানবন্দর রোডে গাড়িতে আগুন

রাজধানীর বিমানবন্দর রোডে একটি গাড়িতে আগুন লেগে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। আজ বুধবার সকাল ৭টা ২০ মিনিটের দিকে বিমানবন্দর সড়কের জিনজিয়াং রেস্টুরেন্টের কাছাকাছি অগ্নিকাণ্ড ঘটে। শর্টসার্কিট থেকে এই আগুন লাগে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুস সামাদ বাপ্পি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, পারটেক্স গ্রুপের ঢাকা মেট্রো চ-৫৩-২৯৪২ নম্বরের ওই গাড়ি থেকে হঠাৎ ধোঁয়া উঠতে দেখে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। খবর পেয়ে নিকটস্থ থানার টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়।
ট্রাফিক বিভাগ আরও জানায়, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ততক্ষণে গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়।
আগুন লাগার পর কিছু সময়ের জন্য আউটগোয়িং লেনে যান চলাচল সীমিত রাখা হয়। পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে এলে রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।