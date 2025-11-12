হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গাজীপুর-৬ আসন বহাল রাখার দাবিতে টঙ্গীতে মহাসড়ক অবরোধ, টায়ারে আগুন

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। অবরোধের কারণে মহাসড়কে তীব্র যানজট ও যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা হাইকোর্টের বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের পদত্যাগও দাবি করেন।

‎‎একই সময়ে টঙ্গী কলেজ গেট, এশিয়া পাম্প, গাজীপুরা এলাকায় মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়। ফলে ভোগান্তিতে পড়ে মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রীরা।

‎টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় কয়েক শ নেতা-কর্মী নিয়ে বিক্ষোভ ও টায়ারে আগুন দেন টঙ্গী পূর্ব থানা বিএনপির সভাপতি ও গাজীপুর-৬ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী সরকার জাবেদ আহমেদ সুমন, টঙ্গীর কলেজ গেট এলাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান উদ্দিন সরকার, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কার্যকরী সভাপতি সালাহ উদ্দিন সরকার, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. হাফিজুর রহমান, গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম পাপ্পু সরকার, আরিফ হোসেন হাওলাদার, টঙ্গী পশ্চিম থানা বিএনপির আহ্বায়ক বশির আহমেদ, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন বাট, টঙ্গী পূর্ব থানা জামায়াতের আমির নজরুল ইসলামসহ বিএনপি ও জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতারা।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎বক্তারা বলেন, ‘টঙ্গী, গাছা ও পুবাইলের একাংশ নিয়ে গাজীপুর-৬ আসন গঠন করা হয়। আদালতের নির্দেশে আসনটি বাতিল করা হয়েছে। এই আসনের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কথা চিন্তা করে এই আসন পুনর্বহালের দাবি জানাচ্ছি। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচি পালন করে যাব।’ সেই সঙ্গে হাইকোর্টের বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের পদত্যাগের দাবি জানান তাঁরা।

সম্পর্কিত

আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করা বাসে আগুন

বিমানবন্দর রোডে গাড়িতে আগুন

ঢাকা ও আশপাশের জেলায় ১৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন, সতর্ক অবস্থানে পুলিশ-র‍্যাব

পুরান ঢাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুন হত্যায় দুই শুটারসহ ৫ জন গ্রেপ্তার

বাসে আগুন দেওয়ার সময় ‘বিশেষ জেলার’ একজন গ্রেপ্তার: ডিএমপি কমিশনার

রাজধানীতে আবারও বাসে আগুন

ডেমরায় আ.লীগের সাবেক এমপিসহ ২২ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

আজহারীর বই নকল, স্বপ্রণোদিত হয়ে ডিবিকে তদন্তের নির্দেশ আদালতের

ঢাকায় ১১ দিনে ১৭ ককটেল বিস্ফোরণ করেছে আওয়ামী লীগ: ডিএমপি কমিশনার

গুলশানে লেকের পাশ থেকে যুবকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা