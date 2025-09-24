আদালতে খোশগল্প করলেন ছাগল-কাণ্ডের মতিউর ও ইমরান

দুর্নীতির মামলায় ছাগল-কাণ্ডে আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য মতিউর রহমান ও সাদিক অ্যাগ্রোর চেয়ারম্যান ইমরান হোসেন আদালতের কাঠগড়ায় খোশগল্প করেছেন। আজ বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে তাঁদের উঠালে এই দৃশ্যের অবতারণা হয়।
দুজনকে একই সঙ্গে আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করা হয়। এ সময় আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন মতিউর রহমান। পরে কাঠগড়ায় রাখা বেঞ্চে বসেন মতিউর ও ইমরান। তাঁরা একে অপরকে দেখে খোশগল্পে মেতে ওঠেন। প্রায় ১০ মিনিট তাঁদের হাসিমুখে কথা বলতে দেখা গেছে।
তবে এনবিআর সদস্য মতিউর রহমানের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। একই কাণ্ডে আলোচিত সাদিক অ্যাগ্রোর চেয়ারম্যান ইমরান হোসেনকে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ পৃথক আদেশ দেন।
আসামিদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। মতিউর রহমানের পক্ষে তাঁর আইনজীবী ওয়াহিদুজ্জামান লিটন জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদন নামঞ্জুর করেন।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ঈদুল আজহায় আলোচিত ছিল সাদিক অ্যাগ্রোর একটি ছাগল। ১৫ লাখ টাকার কেনা সেই ছাগলের ঘটনায় বেরিয়ে এসেছিল নানা কেলেঙ্কারির কথা। দেশজুড়ে শুরু হয়েছিল সমালোচনা। ওই বছর কোরবানির ঈদে ইমরানের সাদিক অ্যাগ্রো থেকে ১৫ লাখ টাকায় (প্রাথমিক দর) ‘উচ্চবংশীয়’ ছাগল কিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হন তৎকালীন এনবিআর সদস্য মতিউর রহমানের ছেলে মুশফিকুর রহমান ওরফে ইফাত। এ ঘটনায় মতিউর রহমান ও তাঁর পরিবারের দুর্নীতির চিত্র সামনে চলে আসে।