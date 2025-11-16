রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অর্থায়নের অভিযোগে আওয়ামী লীগের ১০ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

রাজধানী ঢাকায় ঝটিকা মিছিল আয়োজন ও অর্থায়নের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ১০ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আজ রোববার সকালে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপকমিশনার (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, ডিবির একাধিক বিভাগ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে।
গত এক সপ্তাহ ধরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কর্মসূচি এবং আগামীকাল ১৭ নভেম্বর সোমবার ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কয়েকজন আসামির মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণা করবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এর মধ্যেই রাজধানীসহ সারা দেশে গাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং ককটেল বিস্ফোরণসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার ঘটনা ঘটছে।
সহিংসতা মোকাবিলায় পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট একযোগে কাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কোথাও কোথাও বিজিবিও মোতায়েন করা হয়েছে।