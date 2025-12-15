কুমিল্লায় চলছে নির্বাচনী পোস্টার–ব্যানার অপসারণ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টা পর থেকে কুমিল্লায় অবৈধ নির্বাচনী পোস্টার ও ব্যানার অপসারণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কসহ অলিগলি এলাকায় এই অভিযান চলছে।
আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দ্বিতীয় দিনের মতো নগরীর বিভিন্ন স্থানে রাস্তার লাইটপোস্ট, দেয়াল, বিলবোর্ড ও বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে পোস্টার ও ব্যানার খুলে ফেলতে দেখা যায় সিটি করপোরেশনের কর্মীদের। সকাল থেকেই পরিচ্ছন্ন নগরী নিশ্চিত করতে তাঁরা মাঠে নেমে কাজ শুরু করেন।
নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী তফসিল ঘোষণার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব ধরনের পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন অপসারণের নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে কিছু প্রার্থী নিজ উদ্যোগে পোস্টার ও ব্যানার অপসারণ করলেও নগরীর অধিকাংশ এলাকায় তা এখনো ঝুলতে দেখা যায়।
এ প্রসঙ্গে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনকালীন আচরণবিধি বাস্তবায়ন ও নগরীর সৌন্দর্য রক্ষায় এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। নির্দেশনা অমান্য করে কেউ পোস্টার বা ব্যানার ঝুলিয়ে রাখলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার আবিদা আল আকসার আশা বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব ধরনের নির্বাচনী প্রচারসামগ্রী অপসারণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।