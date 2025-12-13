হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

কুমিল্লা সীমান্তে বিজিবির তল্লাশি অভিযান ও টহল জোরদার

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 

কুমিল্লার শশীদল সীমান্ত এলাকায় মোটরসাইকেল আরোহীদের জিজ্ঞাসাবাদ বিজিবির। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা জেলার সীমান্ত এলাকায় তল্লাশি অভিযান, টহল কার্যক্রম ও নজরদারি কার্যক্রম জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। সম্প্রতি রাজধানীতে সংঘটিত নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কোনো সন্ত্রাসী যেন সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে এই বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুরে বিজিবি কুমিল্লা সেক্টরের সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান এই তথ্য জানান।

বিজিবি সূত্র জানায়, সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কুমিল্লা জেলা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে নিয়মিত টহলের পাশাপাশি তল্লাশি অভিযান ও গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় যেকোনো ধরনের অপরিচিত লোকসমাগম ও সন্দেহজনক যানবাহনের ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে এবং তল্লাশির মাধ্যমে অপরাধীদের শনাক্তে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

এ বিষয়ে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের (৬০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান বলেন, সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বিজিবির প্রধান দায়িত্ব। সন্ত্রাসীরা যাতে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সে লক্ষ্যে বিজিবি সর্বদা সতর্ক ও বদ্ধপরিকর।

মো. জিয়াউর রহমান আরও বলেন, দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার যেকোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করতে বিজিবির অভিযান ও নজরদারি কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিজিবি সূত্র জানায়, সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত জনগণকেও যেকোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি বা তৎপরতার বিষয়ে নিকটস্থ বিজিবি ক্যাম্পে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

‎সাত শতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে কুবিতে ‘রান উইথ শিবির’ কর্মসূচি

ভুট্টাখেতে অটোরিকশাচালকের গলাকাটা লাশ

সড়কে পড়ে ছিল যুবকের মাথা থেঁতলানো লাশ

পা দিয়ে লিখেই পড়ালেখা চালিয়ে যেতে চায় আরশাদুল, অর্থের অভাবে যেতে পারছে না স্কুলে

চাঁদাবাজদের নির্মূল না করা পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত থাকবে: হাসনাত আবদুল্লাহ

কুমিল্লায় যৌতুকের দাবিতে গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ২

নদীতে গোসলের সময় ট্রলি উল্টে এক পরিবারের ৩ নারী নিহত

গোমতীর দুই তীরে মাটি লুটের মচ্ছব

হোমনায় এসি ল্যান্ডের গাড়ির ধাক্কায় দুই বছরের শিশু নিহত

বাঁচার আকুতি ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত কুবি শিক্ষার্থী অনন্যার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা