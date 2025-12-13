কুমিল্লা সীমান্তে বিজিবির তল্লাশি অভিযান ও টহল জোরদার

কুমিল্লা জেলার সীমান্ত এলাকায় তল্লাশি অভিযান, টহল কার্যক্রম ও নজরদারি কার্যক্রম জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। সম্প্রতি রাজধানীতে সংঘটিত নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কোনো সন্ত্রাসী যেন সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে এই বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুরে বিজিবি কুমিল্লা সেক্টরের সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান এই তথ্য জানান।
বিজিবি সূত্র জানায়, সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কুমিল্লা জেলা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে নিয়মিত টহলের পাশাপাশি তল্লাশি অভিযান ও গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় যেকোনো ধরনের অপরিচিত লোকসমাগম ও সন্দেহজনক যানবাহনের ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে এবং তল্লাশির মাধ্যমে অপরাধীদের শনাক্তে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
এ বিষয়ে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের (৬০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান বলেন, সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বিজিবির প্রধান দায়িত্ব। সন্ত্রাসীরা যাতে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সে লক্ষ্যে বিজিবি সর্বদা সতর্ক ও বদ্ধপরিকর।
মো. জিয়াউর রহমান আরও বলেন, দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার যেকোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করতে বিজিবির অভিযান ও নজরদারি কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
বিজিবি সূত্র জানায়, সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত জনগণকেও যেকোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি বা তৎপরতার বিষয়ে নিকটস্থ বিজিবি ক্যাম্পে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।