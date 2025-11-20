কুমিল্লা উত্তরের ৫টি আসন: চ্যালেঞ্জের মুখে বিএনপি

কুমিল্লা উত্তর জেলার পাঁচ আসনের দুটিতে এখনো প্রাথমিক মনোনয়ন চূড়ান্ত করেনি বিএনপি। আবার দেবিদ্বারে শক্ত প্রার্থী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। তবে কুমিল্লা-১ ও ৩-এ ভালো অবস্থানে রয়েছে বিএনপি। বাকি তিনটিতে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে দলটিকে। বিএনপির পাশাপাশি ভোটের মাঠে তৎপর জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীরা।
কুমিল্লা-১: ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এখানে নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের। দাউদকান্দি ও মেঘনা উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে এবারও তাঁর ওপর আস্থা রেখেছে দল। তবে বয়সের কারণে নিয়মিত এলাকায় সময় দিতে পারছেন না। তাঁর হয়ে নেতা-কর্মীদের নিয়ে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন ছেলে খন্দকার মারুফ হোসেন। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী দাউদকান্দি উপজেলা আমির মনিরুজ্জামান বাহলুল। ইসলামী আন্দোলন থেকে প্রার্থী হতে পারেন দলের কুমিল্লা জেলা পশ্চিমের সাবেক সভাপতি বশির আহমেদ।
কুমিল্লা-২: বিএনপির একসময়ের প্রভাবশালী নেতা এম কে আনোয়ারের মৃত্যুর পর এখানে দলটির নেতৃত্বশূন্যতা তৈরি হয়। হোমনা ও তিতাস উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে এবার এখনো কাউকে সবুজসংকেত দেয়নি দলটি। তবে এখানে অন্তত চারজন মনোনয়নপ্রত্যাশী রয়েছেন। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য ও ঢাকা উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি নাজিম উদ্দিন মোল্লা। শেষ পর্যন্ত বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের মধ্যে সমঝোতা না হলে ভোটের মাঠে এর সুবিধা পেতে পারেন তিনি। ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হতে পারেন আশরাফুল আলম। বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা হলেন মো. সেলিম ভূঁইয়া, আবদুল মতিন খান, এম কে আনোয়ারের ছেলে মাহমুদ আনোয়ার (কাইজার) ও মো. আজিজুর রহমান মোল্লা। তাঁদের মধ্যে সেলিম ভূঁইয়া ও মতিন খানকে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় দেখা যাচ্ছে।
কুমিল্লা-৩: মুরাদনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী ইউসুফ হাকিম সোহেল। ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হতে পারেন আহমদ আবদুল কাইয়ুম। জামায়াতের প্রার্থী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ায় এলাকায় তাঁর বাড়তি পরিচিতি রয়েছে।
তবে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের ভাইস চেয়ারম্যান কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ। দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সুবাদে সামগ্রিকভাবে তিনি এখানে এগিয়ে রয়েছেন।
স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে ফিরে বিএনপির এই নেতা বর্তমানে এলাকায় মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দল তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। কায়কোবাদ এখন পর্যন্ত ছয়বার নির্বাচনে অংশ নিয়ে পাঁচবার বিজয়ী; এটি তাঁর রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তারই প্রমাণ।
কুমিল্লা-৪: আসনটির জন্য ইতিমধ্যে দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সুবাদে এলাকায় তাঁর পরিচিতি রয়েছে। এ ছাড়া নিয়মিত উঠান বৈঠক, গণসংযোগসহ নানা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন তিনি। দেবিদ্বার উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী। দলের উত্তর জেলা শাখার সাবেক এই সভাপতি ইতিপূর্বে তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তবে দলের অন্তঃকোন্দল ভোগাতে পারে তাঁকে। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী সাইফুল ইসলাম (শহীদ)। উত্তর জেলা জামায়াতের এই সেক্রেটারি সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ায় ভোটারদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হতে পারেন আবদুল করিম।
কুমিল্লা-৭ (চান্দিনা): আসনটিতে এখনো প্রাথমিক মনোনয়ন চূড়ান্ত করেনি বিএনপি। গুঞ্জন রয়েছে এলডিপির মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদের জন্য এটি ফাঁকা রাখা হয়েছে। এ নিয়ে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী পৌর বিএনপির সভাপতি আতিকুল আলম (শাওন) বলেন, ভোটাররা এখানে বিএনপির নিজস্ব প্রার্থী দেখতে চান। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী মোশাররফ হোসেন। নেতা-কর্মীদের নিয়ে এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ করছেন তিনি। ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে মাঠে তৎপর রয়েছেন মুফতি এহতেশামুল হক কাসেমী।