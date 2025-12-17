হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

হাসনাত আবদুল্লাহর নির্বাচনী প্রচারণা সভা থেকে সন্দেহভাজন দুই যুবক আটক

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

সন্দেহভাজন আটক দুই যুবক। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার দেবিদ্বারে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহর নির্বাচনী প্রচারণা থেকে সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার এলাহাবাদ ইউনিয়নে পথসভা চলাকালে তাঁদের আটক করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা সাড়ে ৩টায় দেবিদ্বারে নির্বাচনী প্রচারণায় গণসংযোগ ও পথসভা শুরু করেন হাসনাত আবদুল্লাহ। এ সময় নির্বাচনী প্রচারণায় তাঁর সঙ্গে অংশ নেওয়া তিনজনকে সন্দেহ করে পুলিশ। একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে দুজনকে আটক করে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তাঁদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে আটক দুই যুবককে ছেড়ে দেয় পুলিশ। হাসনাত আবদুল্লাহর নিরাপত্তা নিশ্চিতে তৎপর অবস্থানে রয়েছে পুলিশ। দুই সন্দেহভাজনকে আটকের পর জিজ্ঞাসাদের মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার জানান, রবিউল ও সজিব নামের দুই যুবককে সন্দেহভাজন মনে করে আটক করা হয়। পরে হাসনাত আবদুল্লাহ তাঁদের নিজের কর্মী-সমর্থক দাবি করায় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সম্পর্কিত

ভিক্ষুকের টাকা ছিনতাই করার অভিযোগে একজন আটক

চৌদ্দগ্রাম পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

বন্ধুদের সঙ্গে বান্দরবান যাওয়ার পথে প্রাণ গেল যুবকের

কুমিল্লায় চলছে নির্বাচনী পোস্টার–ব্যানার অপসারণ

মেঘনায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ৫

কুমিল্লা সীমান্তে বিজিবির তল্লাশি অভিযান ও টহল জোরদার

‎সাত শতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে কুবিতে ‘রান উইথ শিবির’ কর্মসূচি

ভুট্টাখেতে অটোরিকশাচালকের গলাকাটা লাশ

সড়কে পড়ে ছিল যুবকের মাথা থেঁতলানো লাশ

পা দিয়ে লিখেই পড়ালেখা চালিয়ে যেতে চায় আরশাদুল, অর্থের অভাবে যেতে পারছে না স্কুলে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা