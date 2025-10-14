হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

কুমিল্লায় র‍্যাবের অভিযানে অস্ত্র, মাদকসহ গ্রেপ্তার ২

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 

কুমিল্লায় অভিযান চালিয়ে পরোয়ানাভুক্ত দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে ২৫টি মামলা রয়েছে বলে র‍্যাব জানিয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান, র‍্যাব-১১, সিপিসি-২, কুমিল্লার কোম্পানি অধিনায়ক মেজর সাদমান ইবনে আলম।

গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি হলেন মো. রিয়াদ হোসেন (২৯) ও তাঁর সহযোগী মো. মামুন মিয়া (২৯)।

র‍্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রিয়াদ হোসেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মোট ২৫টি মামলা রয়েছে। এসব মামলার মধ্যে রয়েছে—অস্ত্র, মাদক, চাঁদাবাজি, ডাকাতি এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অভিযোগ।

র‍্যাব-১১-এর কুমিল্লা কোম্পানির অধিনায়ক মেজর সাদমান ইবনে আলম বলেন, অস্ত্র ও মাদকবিরোধী চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে র‍্যাব-১১ নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

