হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

ছাত্র আন্দোলনে হামলা: কুবি কর্মচারী পরিষদের নেতা কারাগারে

কুবি প্রতিনিধি 

জসিম উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

ছাত্র আন্দোলনে হামলা মামলায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) কর্মচারী জসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার কুমিল্লার গাবতলির নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার জসিম উদ্দিন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল শাখার প্লাম্বার ও বঙ্গবন্ধু কর্মচারী পরিষদের সভাপতি।

কোটবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির এসআই টিটু কুমার নাথ গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাঁকে বৈষম্যবিরোধী মামলার আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় গাবতলির নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করার অভিযোগ ছিল এবং সে একটি মামলার ৮৪ নম্বরে তাঁর নাম রয়েছে।

এ বিষয়ে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম বলেন, সে (জসিম উদ্দিন) একটি মামলার ৮৪ নম্বর আসামি। গতকাল তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে ৪ ছাত্র আহত

কুমিল্লায় আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ২০

কুমিল্লায় ২৬ লাখ টাকার বাজি আটক

কুমিল্লায় ১০ মাজার পাহারায় পুলিশ মোতায়েন

কুমিল্লায় চোর সন্দেহে যুবককে কুকুর দিয়ে নির্যাতন, গ্রেপ্তার ৩

কুমিল্লায় চার মাজারে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ: পুলিশের মামলায় আসামি ২২০০

কুমিল্লায় ৪ মাজারে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, পুলিশ-সেনাবাহিনী মোতায়েন

অজ্ঞাত ফোনকলে এক মাস পর লাশ মিলল শ্বশুরবাড়িতে, স্ত্রী-সন্তানসহ আটক ৪

হোমনা বাজারের ব্যস্ততম সড়কে ড্রেনের স্ল্যাব ভাঙা: দুর্ঘটনা ও দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ জনজীবন

সব কাজেই টাকা চাই তাঁর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা