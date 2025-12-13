ইয়াবাসহ ২ নারী গ্রেপ্তার

কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামে পাচারকালে সাড়ে ১৭ হাজার ইয়াবাসহ দুই নারীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুরে র্যাব-৭ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। শুক্রবার আনোয়ারা উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের তৈলারদ্বীপ ব্রিজ এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে র্যাব।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন কক্সবাজার সদর উপজেলার টেকনাফ পাহাড়া এলাকার মো. কাশেমের মেয়ে ছবুরা খাতুন (৪৮) এবং একই উপজেলার বৈদ্যঘোনা এলাকার মো. ওমর ফারুকের স্ত্রী রহিমা বেগম (২৮)।
র্যাব-৭ সহকারী পুলিশ সুপার (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আনোয়ারার তৈলারদ্বীপ ব্রিজ এলাকায় একটি ভাড়ায় চালিত নম্বরবিহীন সিএনজিচালিত অটোরিকশায় অভিযান চলাকালে যাত্রীবেশী দুই নারী পালানোর চেষ্টা করেন।
এ সময় র্যাব সদস্যরা তাঁদের আটক করে তল্লাশি করলে ১৭ হাজার ৬০০ ইয়াবা বড়ি পাওয়া যায়। পরে তাঁদের আনোয়ারা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েদ চৌধুরী বলেন, ইয়াবাসহ গ্রেপ্তারকৃত দুই নারীকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।