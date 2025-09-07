হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

টেকনাফে অপহৃত ৩ জনকে ছেড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

টেকনাফে অপহৃত তিনজনকে ছেড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফে অপহরণের তিন দিন পর দুই কৃষক ও প্রতিবন্ধী কিশোরকে ছেড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার সন্ধ্যায় পাহাড়ের জমিদারঘোনা নামের এলাকা থেকে তাদের উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর আগে তিনজনকে ওই এলাকায় রেখে যায় অপহরণকারীরা।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন ওই এলাকার মো. আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ আলী (৩২), মো. কালু সওদাগরের ছেলে মোহাম্মদ ভুট্টো (৪৫) ও আনোয়ার হোসেনের ছেলে রাহমত উল্লাহ হন্যায়া মিয়া (১৪)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাহারছড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের পরিদর্শক দুর্জয় বিশ্বাস ও বাহারছড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হাফেজ আহমেদ।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বেলা দেড়টার মধ্যে বাহারছড়া ইউনিয়নের উত্তর শীলখালীপাড়ার পাহাড়ি এলাকায় এই অপহরণের ঘটনা ঘটে। ওই রাতেই তিনজনের পরিবারের কাছে ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারীরা।

এরপর গতকাল শনিবার রাতে মুক্তিপণের টাকা কিছুটা কমিয়ে মোহাম্মদ আলী ও মোহাম্মদ ভুট্টোর কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা ও রাহমত উল্লাহ হন্যায়া মিয়ার কাছ থেকে ৩ লাখ টাকা দাবি করা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য হাফেজ আহমেদ বলেন, গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে মোহাম্মদ আলী ও বেলা ১১টার দিকে মোহাম্মদ ভুট্টোকে অপহরণ করা হয়। তাঁরা দুজন প্রতিদিনের মতো কৃষিকাজে গিয়েছিলেন। পরে দেড়টার দিকে তিন কিশোরকে অপহরণ করা হয়।

পুলিশ পরিদর্শক দুর্জয় বিশ্বাস বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার অভিযান চালায়। পুলিশের অভিযানের চাপের মুখে পড়ে অপহৃত তিনজনকে পাহাড়ের জমিদারঘোনা নামের এলাকায় রেখে যায় অপহরণকারীরা। পরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করেছে। তারা বর্তমানে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে রয়েছে।

উল্লেখ্য, কক্সবাজার জেলা পুলিশ ও ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের তথ্যমতে, গত ১৯ মাসে টেকনাফের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৬০ জনকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশই মুক্তিপণের বিনিময়ে ফিরে এসেছে।

