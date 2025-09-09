হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

কক্সবাজারে অপহরণের শিকার পাঁচজনকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

কক্সবাজারের টেকনাফে এক নারীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে অপহরণের শিকার দুই যুবকসহ পাঁচজনকে হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের বড়ডেইলসংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের উদ্ধার করা হয় বলে জানান টেকনাফের বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ পরিদর্শক দুর্জয় বিশ্বাস।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন উখিয়ার জালিয়াপালং উত্তর সোনারপাড়া এলাকার শফিউল আলমের ছেলে মো. আদনান (২১), প্রবাসী আবু তাহেরের স্ত্রী রাফিয়া বেগম (৩০), তাঁর মেয়ে আজমা আক্তার (১৪), ছেলে সাইফুল ইসলাম (১০) ও হাশেম নামের এক ব্যক্তি।

পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ পরিদর্শক দুর্জয় বিশ্বাস বলেন, রোববার মধ্যরাত থেকে অভিযান চালিয়ে তাদের উদ্ধার করা হয়েছে।

কক্সবাজারে নারীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে অপহরণের শিকার ২ যুবক
