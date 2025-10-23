হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

টেকনাফে অপহৃত স্কুলছাত্র উদ্ধার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

কক্সবাজারের টেকনাফে বিশেষ অভিযান চালিয়ে অপহৃত এক স্কুলছাত্রকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ১৬ এপিবিএনের অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি) মোহাম্মদ কাউছার সিকদার।

তিনি জানান, ২১ অক্টোবর দুপুরে রিয়াজ উদ্দিন শখের বশে তার বাবার অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। পরে অজ্ঞাতপরিচয় একদল অপহরণকারী তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং পরিবারের কাছে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে।

আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা ক্যাম্পসংলগ্ন গহিন পাহাড়ে একদল সশস্ত্র ডাকাতের অবস্থানের খবর পায় পুলিশ। এপিবিএন ও জেলা পুলিশের যৌথ একটি দল সেখানে অভিযান চালালে অপহরণকারীরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ভিকটিমকে ফেলে পালিয়ে যায়।

অভিযান শেষে নিরাপদে উদ্ধার করা হয় শিশুটিকে। পরে তাকে নয়াপাড়া এপিবিএন ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয় এবং পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় তার ব্যবহৃত অটোরিকশাটিও উদ্ধার করা হয়।

১৬ এপিবিএনের অধিনায়ক মোহাম্মদ কাউছার সিকদার বলেন, ‘অপহরণের মতো জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে এপিবিএন সব সময় কঠোর অবস্থানে রয়েছে। জনগণের জানমাল রক্ষায় আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

সম্পর্কিত

টেকনাফে মানব পাচারের চেষ্টাকালে ২৯ জন উদ্ধার, আটক ৩

টেকনাফে পাহাড় থেকে ৬ জিম্মিকে উদ্ধার, অস্ত্রসহ মানব পাচারকারী আটক

রামুতে ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু

রামুর বৌদ্ধপল্লিতে হামলা: ১৩ বছর পর সেই উত্তম প্রকাশ্যে, আছেন ফ্রান্সে

পাঁচ বছর বন্ধ পুলিশ ফাঁড়ি, স্থানীয়রা আতঙ্কে

আদালতের খাসকামরা থেকে বিচারকের মোবাইল ও মানিব্যাগ চুরি

কক্সবাজার সৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করতে অভিযান, ৫০ দোকান উচ্ছেদ

স্কুলছাত্রীকে অপহরণ রোহিঙ্গা গৃহশিক্ষকের, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

সমুদ্রে ভাসমান ২৬ জেলেকে উদ্ধার করেছে নৌবাহিনী

টেকনাফে বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস, ৩৭ রোহিঙ্গা ও বাড়ির মালিক আটক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা