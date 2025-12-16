কক্সবাজারে পার্কিংয়ে থাকা বাসে আগুন

কক্সবাজার শহরের কলাতলী বাইপাস সড়কে পার্কিংয়ে থাকা একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে পুলিশ লাইনস সংলগ্ন এলাকায় দোয়েল এক্সপ্রেস পরিবহনের একটি বাস আগুনে পুড়ে যায়।
কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ তানহারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে কীভাবে আগুন লাগে তিনি তা জানাতে পারেননি।
তানহারুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। আগুনে বাসের সামনের অংশ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, তা এখনো জানা যায়নি।’
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বাসটিতে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয় ও পথচারীদের মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।
বাসচালকের বরাত দিয়ে কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ছমি উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘চালকের হেলপার (সহকারী) বাসের ভেতরে সাউন্ডবক্সে গান শুনছিলেন। হয়তো কোনো দুর্ঘটনাবশত আগুন লেগেছে। এতে কেউ হতাহত হননি।’