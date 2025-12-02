চুয়াডাঙ্গায় যুবককে গলা কেটে হত্যা, মাঠে পড়ে ছিল লাশ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় সোহেল (২৫) নামের এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোরে বেলগাছি এলাকায় একটি মাঠে তাঁর গলাকাটা লাশ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশ এসে সোহেলের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
সোহেল বেলগাছি গ্রামের বকচরপাড়ার আসাবুল হকের ছেলে। তিনি কৃষিকাজ করতেন। তাঁকে হত্যার ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
সোহেলের বাবা আসাবুল হকের অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা আবু তাহেরের ছেলে ফারুকের বাগানের একটি পেয়ারাগাছের ডাল ভাঙা বা পেয়ারা খাওয়া নিয়ে সোহেলের সঙ্গে বিরোধ ছিল। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। ফারুক প্রকাশ্যে সোহেলকে হত্যার হুমকিও দেন। এর জেরে সোহেলকে গলা কেটে হত্যা করেন ফারুক। আসাবুল হক তাঁর ছেলে হত্যার বিচার দাবি করেন।
চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শহিদুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এক যুবককে গলা কেটে হত্যার খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাঁর লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি। লাশের ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানানো হবে। ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে।