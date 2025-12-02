হোম > সারা দেশ > চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গায় যুবককে গলা কেটে হত্যা, মাঠে পড়ে ছিল লাশ

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেলগাছি এলাকায় একটি মাঠে আজ মঙ্গলবার ভোরে যুবক সোহেলের গলাকাটা লাশ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় সোহেল (২৫) নামের এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোরে বেলগাছি এলাকায় একটি মাঠে তাঁর গলাকাটা লাশ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশ এসে সোহেলের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

সোহেল বেলগাছি গ্রামের বকচরপাড়ার আসাবুল হকের ছেলে। তিনি কৃষিকাজ করতেন। তাঁকে হত্যার ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সোহেলের বাবা আসাবুল হকের অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা আবু তাহেরের ছেলে ফারুকের বাগানের একটি পেয়ারাগাছের ডাল ভাঙা বা পেয়ারা খাওয়া নিয়ে সোহেলের সঙ্গে বিরোধ ছিল। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। ফারুক প্রকাশ্যে সোহেলকে হত্যার হুমকিও দেন। এর জেরে সোহেলকে গলা কেটে হত্যা করেন ফারুক। আসাবুল হক তাঁর ছেলে হত্যার বিচার দাবি করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শহিদুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এক যুবককে গলা কেটে হত্যার খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাঁর লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি। লাশের ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানানো হবে। ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

সোনা চোরাচালান: অপহৃত পাঁচজন ২৩ দিন পর উদ্ধার, একজনের ৪ আঙুল কাটা

অনলাইনে বিনিয়োগ করে নিঃস্ব ৪ শতাধিক পরিবার

সোনা চোরাচালান: ৫ জনকে অপহরণের মামলায় দুই সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার

অন্ধত্বের আঁধার পেরিয়ে আলোর মশাল হয়ে ছুটে চলেছেন চুয়াডাঙ্গার মঙ্গল মিয়া

চুয়াডাঙ্গায় স্ত্রী হত্যার দায়ে পলাতক স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ৩১ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর বিএসএফের

২৭ লাখ টাকার সোনার বার ও মোটরসাইকেলসহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল: অস্ত্রোপচারে মাসের অপেক্ষা

দামুড়হুদায় জমি নিয়ে বিরোধে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা