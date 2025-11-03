হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

মো. নাঈম

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে মো. নাঈম (২০) নামে এক যুবক মারা গেছেন। গতকাল রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। নিহতের বাড়ি উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের মধ্যেরধারী এলাকায়।

স্থানীয় লোকজনের বরাত দিয়ে পুলিশ জানান, রোববার বিকেলে রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন নাঈম। এ সময় তাঁর হাতে থাকা লোহার রড অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনা-পরবর্তী তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, ‘আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

সম্পর্কিত

কুমিল্লা সীমান্ত থেকে কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

নোয়াখালীতে স্টেডিয়াম নির্মাণকাজে অনিয়মের অভিযোগ, দুদকের অভিযান

চবি শিক্ষার্থী-গ্রামবাসী সংঘাত: নিজের খুলি পেলেন মামুন, ফেরার অপেক্ষায় সায়েম

হালদা নদীতে রাতভর অভিযান, ৮ হাজার মিটার চরঘেরা জাল জব্দ

চবি ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ব্যানার, ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা

গ্যাস নিতে গিয়ে আবারও অটোরিকশায় আগুন

দুবাইফেরত ৩২ মামলার আসামি বিমান থেকে নেমেই গ্রেপ্তার

রাউজানে যুবদল কর্মীকে হত্যায় তাঁর সহযোগী গ্রেপ্তার

চাঁদপুরে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, ২ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

১২ ঘণ্টা না যেতে চট্টগ্রাম সার কারখানার উৎপাদন বন্ধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা