৫ জেলায় ‘মার্কস অলরাউন্ডার’-এর আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত

শিশু-কিশোরদের প্রতিভা যাচাইয়ের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা ‘মার্কস অলরাউন্ডার’-এর আঞ্চলিক পর্ব রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলায় সম্পন্ন হয়েছে। ‘দেখাও যত প্রতিভা তোমার’ স্লোগানে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর। এতে অংশ নিয়েছিল বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা।
রংপুরের আরসিসিআই পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও সালেমা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, খুলনার জিলা স্কুল ও লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহীর অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় এবং সিরোইল সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, টাঙ্গাইলের শিবনাথ উচ্চবিদ্যালয় ও জামালপুরের জামালপুর উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবারের পর্বের প্রতিযোগিতা।
দেশব্যাপী এই আয়োজন তিন ধাপে চলছে—আঞ্চলিক, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, পাবনা, কিশোরগঞ্জ, ভোলা, বগুড়াসহ ৩০টির বেশি জেলায় আঞ্চলিক পর্ব সম্পন্ন হয়েছে।
আয়োজকেরা জানান, মার্কস অলরাউন্ডারে তিনটি গ্রুপে (জুনিয়র, মিডল ও হাইস্কুল-কলেজ) গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, গল্প বলা ও উপস্থিত বক্তৃতা বিষয়ে প্রতিযোগিতা হচ্ছে।
তিনটি গ্রুপের সেরা তিন অলরাউন্ডারের প্রত্যেকে পাবে ১৫ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি। পাশাপাশি মোট ১ কোটি টাকার বেশি উপহার ও শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হবে। গ্র্যান্ড ফিনালে ফার্স্ট ও সেকেন্ড রানার্সআপরা পাবে যথাক্রমে ৫ লাখ ও ৩ লাখ টাকার বৃত্তি, আর প্রতিটি বিষয়ের সেরা তিন পারফরমারকে দেওয়া হবে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদক।
আয়োজকদের মতে, মার্কস অলরাউন্ডার কেবল প্রতিযোগিতা নয়—এটি শিশু-কিশোরদের সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক বিকাশের এক অনন্য মঞ্চ। প্রতিযোগিতা শুরুর পর এবারও দারুণ সাড়া ফেলেছে। গত সেপ্টেম্বরে প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক পর্ব শুরু হয় চট্টগ্রাম থেকে।
প্রতিযোগিতার বিস্তারিত জানতে ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য ভিজিট করুন www. marksallrounder. com বা কল করুন ০৯৬১৪৫১৬১৭১ (সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত)।