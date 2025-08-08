হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ব্রাহ্মণপাড়ায় বিদ্যালয়ের মাঠে হাঁটুপানি, বাধাগ্রস্ত স্বাভাবিক কার্যক্রম

মো. আনোয়ারুল ইসলাম, ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) 

বিদ্যালয়ের মাঠে জমেছে হাঁটুপানি। ফলে প্রধান ফটক দিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যাচ্ছে না, বন্ধ হয়ে গেছে শরীরচর্চা ও খেলাধুলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ার সাহেবাবাদ লতিফা ইসমাইল উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে সৃষ্টি হয়েছে স্থায়ী জলাবদ্ধতা। ফলে প্রধান ফটক দিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যাচ্ছে না, বন্ধ হয়ে গেছে শরীরচর্চা ও খেলাধুলা।

বিদ্যালয়সংলগ্ন একটি পুকুরের পানি টানা বৃষ্টিতে উপচে মাঠে ঢুকে হাঁটুপানি জমেছে। মাঠটি সাহেবাবাদ ডিগ্রি কলেজের হলেও ব্যবহার করে থাকে লতিফা ইসমাইল উচ্চ বিদ্যালয়। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, মাঠে পুকুরের মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে, চারা ও ছোট গাছ ডুবে আছে। এ অবস্থায় দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করলে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম আরও বাধাগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

সহকারী শিক্ষক জসিম উদ্দিন বলেন, ‘পুকুর উপচে পড়ায় মাঠজুড়ে পানি জমেছে। এতে খেলাধুলার পাশাপাশি প্রধান ফটক দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চলাচলেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে।’

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে, টিফিনের সময় বাইরে যাওয়া যাচ্ছে না, ইউনিফর্ম ও বই-খাতা ভিজে যাচ্ছে আর মাঠে পিছলে পড়ে আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মাঠটিতে এলাকার শিশু-কিশোরেরাও খেলাধুলা করত, এখন তারাও বঞ্চিত।

প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আতিকুর রহমান বলেন, ‘জলাবদ্ধতার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। ইউনিয়ন পরিষদ ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সঙ্গে কথা হয়েছে। বরাদ্দ না পেলে বিদ্যালয় নিজ উদ্যোগেই স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা নেবে।’

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুহাম্মদ শহীদুল করিম বলেন, ড্রেনেজ-ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতা হয়েছে। অস্থায়ীভাবে রাস্তা ফুটো করে পানি সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থায়ী সমাধানের জন্য কমিটির সঙ্গে আলোচনা চলছে।

