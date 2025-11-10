হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

রাউজানে বিপুল পরিমাণ বিদেশি অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, আটক ৩

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

বিপুল পরিমাণ বিদেশি অস্ত্র, গুলি ও মাদক উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের রাউজানে নোয়াপাড়া ইউনিয়নের এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিদেশি অস্ত্র, গুলি ও মাদক উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) রাতে উপজেলার নোয়াপাড়া এলাকার চৌধুরীহাটের আইয়ুব আলী সওদাগরের বাড়িতে এ অভিযান চালানো হয়।

চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (শিল্পাঞ্চল ও ডিবি) মো. রাসেল বলেন, ‘রোববার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বিপুল পরিমাণ বিদেশি অস্ত্র-গুলি ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তবে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’

প্রসঙ্গত, ৫ নভেম্বর রাতে রাউজান উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের চৌধুরীপাড়ায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে পাঁচজন আহত হয়েছিলেন। এ ছাড়া ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে রাউজান উপজেলায় একাধিকবার গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে।

সম্পর্কিত

যারা নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে তাদের ভরাডুবি হবে: মাহবুবের রহমান শামীম

চট্টগ্রামে যুবদল কর্মী নিহত: মেয়রের ক্ষোভ ঝাড়া সেই ওসিকে বদলি

কারাগারের দেয়াল টপকে ২ আসামির পলায়ন, আটক ১

চাঁদপুরে ৩ প্রতিষ্ঠানমালিককে জরিমানা

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলে পুলিশের ধাওয়া, গ্রেপ্তার ৩

কুমিল্লা-৬: ইয়াসিনকে প্রার্থী করার দাবিতে নির্যাতিত বিএনপি পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

সাগরে বিকল ট্রলার নিয়ে ভাসছিলেন ১৩ জেলে, উদ্ধার করল নৌবাহিনী

চট্টগ্রামে প্রার্থীর প্রচারে গুলি: পাসপোর্ট ব্লক থাকায় বিদেশে যেতে পারেননি সরোয়ার

চট্টগ্রামে ১০ মাসে সাপে কেটেছে ১৭১১ জনকে

মার্কস অলরাউন্ডার আঞ্চলিক পর্ব সম্পন্ন আরও পাঁচ জেলায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা