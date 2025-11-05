চট্টগ্রামে প্রবাসীর নগদ টাকাসহ ২০ লাখ টাকার মালামাল লুটের ঘটনায় সাদ্দাম হোসেন (৩২) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল মঙ্গলবার রাতে নগরীর চান্দগাঁও এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার সাদ্দাম হোসেন ভোলার লালমোহন থানার দুলা মিয়া এলাকার বাসিন্দা।
এর আগে গত ২১ জুলাই রাতে মোহাম্মদ সামসুদ্দিন নামের এক দুবাই প্রবাসীর নগদ টাকাসহ ১৯ লাখ ৮২ হাজার ২০০ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর থেকে বাড়ি যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে। পরে ভুক্তভোগী তিন-চারজনকে আসামি করে হালিশহর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।
এ বিষয়ে র্যাব-৭ চট্টগ্রামের মুখপাত্র সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন জানান, ডাকাতির মামলায় সাদ্দাম হোসেন নামের এক আসামিকে চান্দগাঁও থানার নুরুজ্জামান নাজির বাড়ি এলাকায় অবস্থানের সংবাদ পেয়ে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আসামিকে পরে হালিশহর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।