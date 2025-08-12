ফটিকছড়িতে সরকারি স্কুলে শৃঙ্খলাভঙ্গ, ২২ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি করোনেশন সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয়ে মারামারি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ২২ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ সিদ্ধান্তে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা সন্তোষ প্রকাশ করছেন। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) করোনেশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নাজিমুদ্দিন সরকার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিদ্যালয় থেকে দেওয়া বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, সম্প্রতি নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা স্কুল প্রাঙ্গণে মারামারি ও শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। ৭ ও ৯ আগস্ট এই মারামারির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ২২ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এতে দুজনকে ছাড়পত্র (টিসি) দেওয়া হয়েছে, পাঁচজনকে (দশম শ্রেণি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং ১৫ জনকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নবম শ্রেণির ৯ জন, দশম শ্রেণির ১৩ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।
এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক মো. নাজিমুদ্দিন সরকার বলেন, ‘সম্প্রতি বিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া মারামারি, শৃঙ্খলাভঙ্গ ও সহপাঠীদের জন্য অশান্ত পরিবেশ তৈরি করাসহ গুরুতর ঘটনার অভিযোগ উঠে উল্লিখিত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি শাস্তির সুপারিশ করেন। এতে ২২ জন ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও অভিযোগের বিবরণ ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।’