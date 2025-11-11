হাটহাজারীতে দুই দিনে অজ্ঞাতনামা তিন লাশ উদ্ধার

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় দুই দিনে অজ্ঞাতনামা তিনটি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্য এক নারী ও দুই পুরুষের লাশ রয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকালে উপজেলার ধলই ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মুনিয়াপুকুরপাড়ের পশ্চিমে রেললাইনসংলগ্ন মুন্সি বাড়ির পাশে ব্রিজের নিচে ডোবা থেকে আনুমানিক ৬২ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। গতকাল সোমবার শিকারপুর ইউনিয়ন মদুনাঘাট এলাকায় আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী এক নারীর লাশ মেলে। একই দিন হাটহাজারী পৌরসভায় আলমপুর গ্রামে পুকুরে আনুমানিক ৫৫ বছর বয়সী আরও এক পুরুষের ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় বাসিন্দারা লাশ দেখে ৯৯৯-এ ফোন দেন। পরে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।
হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া বলেন, গতকাল ও আজ দুই দিনে হাটহাজারী উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারী ও দুই পুরুষের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশগুলোর পরিচয় শনাক্তকরণের চেষ্টা চলছে।