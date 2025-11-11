হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

হাটহাজারীতে দুই দিনে অজ্ঞাতনামা তিন লাশ উদ্ধার

হাটহাজারী ( চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় দুই দিনে অজ্ঞাতনামা তিনটি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্য এক নারী ও দুই পুরুষের লাশ রয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকালে উপজেলার ধলই ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মুনিয়াপুকুরপাড়ের পশ্চিমে রেললাইনসংলগ্ন মুন্সি বাড়ির পাশে ব্রিজের নিচে ডোবা থেকে আনুমানিক ৬২ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। গতকাল সোমবার শিকারপুর ইউনিয়ন মদুনাঘাট এলাকায় আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী এক নারীর লাশ মেলে। একই দিন হাটহাজারী পৌরসভায় আলমপুর গ্রামে পুকুরে আনুমানিক ৫৫ বছর বয়সী আরও এক পুরুষের ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় বাসিন্দারা লাশ দেখে ৯৯৯-এ ফোন দেন। পরে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া বলেন, গতকাল ও আজ দুই দিনে হাটহাজারী উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারী ও দুই পুরুষের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশগুলোর পরিচয় শনাক্তকরণের চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

চবিতে পোষ্য কোটা বাতিল, কমেছে আসনসংখ্যা

টিলা কেটে সাবাড়, বিএনপি নেতাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে পরিবেশের মামলা

রাউজানের শীর্ষ সন্ত্রাসী মেজর ইকবাল গ্রেপ্তার

১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব

ফটিকছড়িতে বনকর্মীদের ওপর হামলা, আহত ৫

হাসপাতাল থেকে তুলে নেওয়া হয় ছাত্রলীগ নেতাকে, থানায় দিতে গিয়ে ৩ অপহরণকারী গ্রেপ্তার

টেকনাফে সাবেক ইউপি সদস্য ইউনুছ হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

রাজধানীতে গুলিতে নিহত মামুন সন্ত্রাসী ছিলেন না, দাবি ছোট ভাইয়ের

বিএনপির কর্মী হাকিম হত্যা: আসামি ধরতে গিয়ে মিলল থানা লুটের অস্ত্র

নির্বাচনে ব্যালটের কাগজ কর্ণফুলী পেপার মিল থেকে কিনছে ইসি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা