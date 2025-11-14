ছোটখাটো বিষয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই: আমীর খসরু

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘বাংলাদেশের মানুষের এই মুহূর্তের প্রধান চাহিদা হচ্ছে একটা উৎসবমুখর নির্বাচন। বাংলাদেশের মানুষ এখন সেই অপেক্ষায় আছে, অন্য কোনো ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমরা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাই, দেশের মানুষের মালিকানা ফিরিয়ে দিই। তাদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ ও সরকার গঠন করতে পারি, যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।’
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরে একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু এসব কথা বলেন।
নির্বাচিত সরকারই সব সমস্যার সমাধান উল্লেখ করে আমীর খসরু বলেন, ‘জনগণের এখন চাহিদা হচ্ছে গণতান্ত্রিক অর্ডার ফিরিয়ে আনা, যেটা সম্ভব একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে। আমরা বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক অর্ডার ফিরিয়ে আনব। এরপর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যত সমস্যার কথা এখন বলা হচ্ছে, সব সমস্যার সমাধান হবে। সাংবিধানিক বলেন, অর্থনৈতিক বলেন, সব সমস্যার সমাধান আছে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারের মাধ্যমেই।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, এর বাইরে কোনো সরকার জনগণের চাহিদা বুঝবে না, মনের কথাও বুঝবে না। দেশে যে সমস্যাগুলো এখন পুঞ্জীভূত হয়েছে, তার সমাধান নির্বাচিত সরকারই দিতে পারবে। এর বাইরে করার কোনো সুযোগ নেই।
আমীর খসরু বলেন, একটি সংসদ হবে, যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, জবাবদিহি থাকবে, এই বিষয়টা বাংলাদেশে ১৫-১৬ বছর ধরে অনুপস্থিত।
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রায়ের দিন বিশৃঙ্খলা হলে তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করবে উল্লেখ করে আমীর খসরু বলেন, ‘বিশৃঙ্খলা তো ঠেকাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এই দায়িত্ব তো কোনো রাজনৈতিক দলের না। আস্তে আস্তে আমাদের ওই কালচার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। যাদের দায়িত্ব, তাদের পালন করা ভালো। আর বিচার করার জন্য তো বিচার বিভাগ আছে, এটা তাদের ওপরই ছেড়ে দিন। আমরা একটা নিরপেক্ষ বিভাগ চেয়েছিলাম, সেটা ইতিমধ্যে হয়েছে। বিচার বিভাগকে আগামী দিনে আরও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাউন্ড দেওয়া হবে।’
এর আগে সকালে চট্টগ্রাম ট্রাভেল ফোরামের আয়োজনে এক সেমিনারের উদ্বোধন করেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এতে চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত ও বাংলাদেশের শীর্ষ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল ভ্যালু ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর, করপোরেট প্রতিনিধি ও ট্রাভেল এজেন্সির কর্মকর্তারা অংশ নেন।