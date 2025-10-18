হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে নারী নিহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে খতিজা বেগম (৫৫) নামে এক নারী মারা গেছেন। শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা ১টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের ডাউন লাইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত খতিজা উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের রায়পুর গ্রামের মোহাম্মদ হানিফের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার বেলা ১টার দিকে খতিজা রেললাইনের ওপর দিয়ে হাঁটছিলেন। পথিমধ্যে আন্তনগর সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। লাশ উদ্ধার করেছে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ।

সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (উপপরিদর্শক) আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে এক নারীর মৃতদেহ উদ্ধার করেছি। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

