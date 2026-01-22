হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডে ১২ দোকান পুড়ে ছাই

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

সীতাকুণ্ডের মাদামবিবির হাট এলাকার সোনারগাঁ পেট্রলপাম্প-সংলগ্ন মার্কেটে আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুরোনো জাহাজের মালপত্র বিক্রির একটি মার্কেটের ১২টি দোকান পুড়ে গেছে। এতে অন্তত ১ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের মাদামবিবির হাট এলাকার সোনারগাঁ পেট্রলপাম্প-সংলগ্ন ওই মার্কেটে আগুন লাগে।

ফায়ার সার্ভিস ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে হাসান ড্রাইভার ও ইউসুফের মালিকানাধীন একটি দোকানের দ্বিতীয় তলায় ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলছিল। এ সময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ আশপাশে পড়ে আগুনের সূত্রপাত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে মো. নুরউদ্দিন, জাবেদ, সুমন, ইব্রাহিমের দোকানসহ আশপাশের আরও সাতটি দোকানে। আগুনে দোকানগুলোর ভেতরে থাকা পুরোনো জাহাজের মালপত্র পুড়ে যায়।

খবর পেয়ে কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ও চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের তিনটি ইউনিটসহ মোট পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে রাত ১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অগ্নিকাণ্ডের কারণে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ড অংশের উভয় পাশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ভুক্তভোগী যাত্রী ও চালকেরা জানান, ভোর ৪টার পর ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা আবদুল্লা আল মামুন বলেন, আগুন নেভাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তিন ঘণ্টা লেগেছে। এতে মার্কেটের ১২টি দোকান পুরোপুরি পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের কাজ চলছে।

বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন বলেন, মহাসড়কের পাশেই মার্কেটটি হওয়ায় অগ্নিকাণ্ডের সময় রাতে মহাসড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

