লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতার ঘরে তালা লাগিয়ে অগ্নিসংযোগ: চার দিন পর হত্যা মামলা

লক্ষ্মীপুরের সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরমনসা এলাকায় বিএনপি নেতার ঘরে তালা লাগিয়ে অগ্নিসংযোগ ও হতাহতের ঘটনার চার দিন পর থানায় হত্যা মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে দগ্ধ বিএনপি নেতা বেলাল হোসেন বাদী হয়ে সদর থানায় অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন।
তবে এই ঘটনার চার দিন পার হলেও এখনো কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মামলার বাদী ও স্থানীয় বিএনপি নেতারা। এদিকে দগ্ধ বেলাল হোসেনের দুই কন্যা এখনো ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদ পারভেজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে কাজ চলছে। কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা বের করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা হবে।
এই ঘটনার পর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এবং যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি পরিদর্শন করেন। তাঁরা ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেওয়া হয়।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত শুক্রবার গভীর রাতে সদর উপজেলার চরমনসা এলাকায় ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক বেলাল হোসেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এ সময় দুর্বৃত্তরা ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
এতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাত বছরের শিশু আয়েশা বেগম অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। গুরুতর দগ্ধ হন বেলাল হোসেন ও তাঁর দুই কন্যা। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে বেলাল হোসেনের দুই কন্যা বিথী আক্তার ও স্মৃতি আক্তারকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার জাতীয় বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়। চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের দুজনের শরীরের বেশির ভাগ পুড়ে গেছে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।