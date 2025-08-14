রাঙামাটি কারাগারে কয়েদির মৃত্যু

রাঙামাটি জেলা কারাগারে বীর বাহাদুর (২৯) নামের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে কারাগার থেকে সদর জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক মো. শওকত আকবর বলেন, কারাগার থেকে এক কয়েদিকে নিয়ে আসা হয়। তবে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরবর্তী আইনিপ্রক্রিয়ার জন্য তাঁর লাশ মর্গে রাখা রয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।
বীর বাহাদুর মাদক মামলায় পাঁচ বছর এবং একটি চুরি মামলায় ছয় মাসের সাজা ভোগ করছিলেন।
রাঙামাটি জেলা কারাগারের জেলার মজিবুর রহমান মজুমদার জানান, রাঙামাটি শহরের রিজার্ভ বাজার পাথরঘাটা এলাকার বাসিন্দা বীর বাহাদুর অসুস্থতা বোধ করলে তাঁকে দ্রুত রাঙামাটি সদর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
কারাগার সূত্র জানায়, জেলা প্রশাসন থেকে ময়নাতদন্তের জন্য একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তবে দুপুর পর্যন্ত হাসপাতালের মর্গে মৃতের পরিবারের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।