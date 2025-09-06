হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চকরিয়ায় ডাম্পট্রাকের ধাক্কায় পথচারী নিহত

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

নিহত মোহাম্মদ ওসমান। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় ডাম্পট্রাকের ধাক্কায় এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের বানিয়াছড়া স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ ওসমান (৩৫)। তিনি উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের শান্তি বাজার গ্রামের মৃত আবুল হাশেমের ছেলে। তিনি পেশায় সিএনজি অটোরিকশার চালক ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানান, চকরিয়া উপজেলার বানিয়াছড়া স্টেশনে সড়ক পার হচ্ছিলেন ওসমান। এ সময় একটি ডাম্পট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সড়ক থেকে ছিটকে পড়েন তিনি। এতে মুখ ও মাথায় আঘাত পান ওসমান। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু সেখানেই তিনি মারা যান।

এ ব্যাপারে চিরিংগা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুল আমিন বলেন, ‘সড়ক পার হওয়ার সময় পথচারী ওসমানকে ডাম্পট্রাক ধাক্কায় দেয়। এতে গুরুতর আহত হন ওসমান। পরে চমেকে তাঁর মৃত্যু হয়। ডাম্পট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। চালক পলাতক রয়েছেন। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

