চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধের একটি স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগ। আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) ভোরে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পাশে উপজেলার গৈড়লার টেক এলাকায় স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন দলটির নেতা-কর্মীরা। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আন্দোলনকারীরা।
কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ১০-১২ জন নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার নামে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
পটিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা আবু সালেহ মোহাম্মদ শাহরিয়ার শাহরুর নেতৃত্বে কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া পৌরসভা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল্লাহ পলাশ, যুবলীগ নেতা জয়নাল আবেদিন রাসেল ও আমানুল্লাহ শিমুল। এ ছাড়া নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মোরশেদ অভি, পার্থ, জানে আলম, রুবেলসহ আরও কয়েকজন এতে অংশ নেন।
এদিকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলের এই প্রকাশ্য কর্মসূচি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সংগঠনটির দক্ষিণ জেলা শাখার সংগঠক তালহা রহমান বলেন, ‘যারা ছাত্র আন্দোলনের সময় আমাদের ওপর হামলা করেছিল; তারাই আজ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিচ্ছে। খুনিদের সংগঠন হিসেবে পরিচিত নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রকাশ্যে কর্মসূচি পালন করতে পারা আমাদের জন্য লজ্জাজনক। দ্রুত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা উচিত।’
পটিয়া থানার ওসি (তদন্ত) যুযুৎসু যশ চাকমা বলেন, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কোনো মিছিল বা কর্মসূচির বিষয়ে পুলিশ অবগত নয়। তবে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।