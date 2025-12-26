চট্টগ্রামে হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভ

চট্টগ্রামে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার মূল আসামিদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ-মিছিল হয়েছে। আজ শুক্রবার নগরীর আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ থেকে এ বিক্ষোভ-মিছিল বের হয়।
মিছিলটি নগরীর মোমিন রোড, চেরাগী পাহাড় হয়ে জামালখানে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। মিছিলকারীরা হাদি হত্যার বিচার দাবির পাশাপাশি আধিপত্যবাদবিরোধী ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন।
সমাবেশে বক্তারা অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে বলেন, যে সরকার তিন সপ্তাহ হয়ে গেলেও হাদি হত্যার মূল আসামিদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি, সেই সরকার পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ। তাঁরা হাদি হত্যার আসামিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জোর দাবি জানান।