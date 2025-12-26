হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার মূল আসামিদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ-মিছিল হয়েছে। আজ শুক্রবার নগরীর আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ থেকে এ বিক্ষোভ-মিছিল বের হয়।

মিছিলটি নগরীর মোমিন রোড, চেরাগী পাহাড় হয়ে জামালখানে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। মিছিলকারীরা হাদি হত্যার বিচার দাবির পাশাপাশি আধিপত্যবাদবিরোধী ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন।

সমাবেশে বক্তারা অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে বলেন, যে সরকার তিন সপ্তাহ হয়ে গেলেও হাদি হত্যার মূল আসামিদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি, সেই সরকার পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ। তাঁরা হাদি হত্যার আসামিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জোর দাবি জানান।

সম্পর্কিত

চেসকোড বিজয় দিবস আন্তর্জাতিক দাবায় চ্যাম্পিয়ন রবিউল

লাঠিতে ভর দিয়ে করতে হয় যাতায়াত, একই পরিবারে ছয় প্রতিবন্ধীর মানবেতর জীবন

চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের হার ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি, অর্ধেকই পথচারী

ভবন পরিকল্পনা অনুমোদনে ঘুষ দাবি, সিডিএ কার্যালয়ে দুদকের অভিযান

ফটিকছড়িতে ইজিবাইক উল্টে নারী নিহত

বসতঘরে আগুনে প্রাণ গেল দাদি-নাতনির

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতার ঘরে তালা লাগিয়ে অগ্নিসংযোগ: চার দিন পর হত্যা মামলা

চট্টগ্রামের ১৬ আসনের ৭টিতে বিএনপির চ্যালেঞ্জ বিএনপিই

চুরির স্বর্ণালংকার বিক্রির টাকায় রয়েল এনফিল্ড মোটরসাইকেল, গ্রেপ্তার ৪

হাতিয়ায় চর দখল নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ-গোলাগুলি, নিহত ৫
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা