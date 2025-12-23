হাতিয়ায় জলদস্যুদের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, নিহত ৫

নোয়াখালীর হাতিয়ায় জাগলার চর দখলকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অনেকে। আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার জাগলার চরে এ সংঘর্ষ হয়।
নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম। তিনি জানান, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন নোয়াখালীর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আর চারজনের মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিক তিনি নিহত ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানা জানাতে পারেননি।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কয়েক মাস ধরে হাতিয়ার পশ্চিম পাশে জাগলার চর দখল নিয়ে জলদস্যুদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছে। আজকে দখল নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি হয়। এতে উভয় পক্ষের অনেকে আহত হন।