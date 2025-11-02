হালদা নদীতে রাতভর অভিযান, ৮ হাজার মিটার চরঘেরা জাল জব্দ

প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নদীতে রাতভর অভিযান চালিয়ে ৮ হাজার মিটার চরঘেরা জাল জব্দ করেছে নৌ পুলিশ। জব্দ করা জালের বাজারমূল্য আনুমানিক ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা।
গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টা থেকে আজ রোববার ভোররাত ৪টা পর্যন্ত হালদা নদীর রামদাশ মুন্সিরহাট থেকে সর্তারঘাট আলিমের কুম পর্যন্ত এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন সদরঘাট নৌ থানার ওসি মো. মিজানুর রহমান। অভিযানে সহযোগিতা করেন হালদা নদীর অস্থায়ী নৌ পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই মোহাম্মদ রমজান আলী। হালদার পাহারাদার রোসাঙ্গীর আলমসহ স্থানীয় কয়েকজন পাহারাদার অভিযানে সহযোগিতা করেন।
হালদা নদীর অস্থায়ী নৌ পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই মোহাম্মদ রমজান আলী বলেন, জব্দ জাল রাউজানের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন ফাহিমের মৌখিক নির্দেশে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।
রাউজানের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন ফাহিম বলেন, হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্রের সুরক্ষা ও সংরক্ষণে অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।