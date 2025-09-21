চট্টগ্রামের ডিসি ফরিদাকে বদলি, স্থলাভিষিক্ত আব্দুল আউয়াল

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমকে বদলিপূর্বক উপসচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে জেলার নতুন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে।
আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পৃথক প্রজ্ঞাপনে রদবদলের এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমকে বদলিপূর্বক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়।
এর আগে গত বছরের ১২ সেপ্টেম্বর ফরিদা খানম চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক পদে যোগদান করেন।
পৃথক প্রজ্ঞাপনে নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।
জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।