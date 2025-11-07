হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

হাসিনা মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী হতে বলেছিলেন, হইনি: অলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

দোহাজারী এলডিপির কর্মী সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘হাসিনা মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী হতে বলেছিলেন, হইনি। এটাই ছিল আমার অপরাধ’—মন্তব্য করেছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম। আজ শুক্রবার চট্টগ্রামের দোহাজারী এলডিপির কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

কর্নেল অলি আহমদ বলেন ‘রাজনীতিবিদেরা যদি আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশিত পথে চলে, তাহলে সরকারি অফিসাররা ঘুষ খেতে পারবেন না। যোগাযোগমন্ত্রী থাকা অবস্থায় আমি কোনো মায়ের ছেলেকে ঘুষ খাইতে দিইনি। হয় এখানে (অফিসে) থাকবে, না হয় ঘরে যাবে। মধ্যবর্তী কোনো স্থান নেই।’

অলি আহমদ বলেন, ‘হাসিনা আমার জন্য তিনবার ইনকোয়ারি (তদন্ত) কমিটি করেছেন। আমার অপরাধ ছিল, তিনি আমাকে প্রধানমন্ত্রী হতে বলেছিলেন, আমি হইনি। মন্ত্রীও হতে বলেছিলেন, হইনি। টাকা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন, নেইনি। এটাই ছিল আমার অপরাধ।’

এলডিপির প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘দুদক দিয়ে প্রথম যে ইনকোয়ারি হয়েছিল। সেটি করেছিলেন একটা হিন্দুর ছেলে, আমি জীবনেও তাঁর কথা ভুলব না। আমি যখন অনেক ফাইল নিয়ে তাঁর অফিসে আসলাম, তখন তিনি বলছিলেন, স্যার আপনি এতগুলো ফাইল নিয়ে আসলেন কেন? এতগুলো ফাইল দেখার সময় আছে আমার? দু-তিনটা ফাইল দেন।’

ওই অফিসার বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশে যদি একটা সৎ লোক থাকে সেটা আপনি (অলি)। আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য। আমি বললাম, কর। শেষ পর্যন্ত ওই অফিসার রিপোর্ট দিলেন, কর্নেল অলি কোনো দুর্নীতি করেননি; বরং সরকারের কাছে পয়সা পাবে।’

দোহাজারী পৌর এলডিপির সভাপতি লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন এলডিপির প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক ওমর ফারুক, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা এলডিপির সভাপতি শিল্পপতি এম এয়াকুব আলী, সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া শিমুল প্রমুখ।

