হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

আনোয়ারায় বাবুর্চিকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা, যুবক গ্রেপ্তার

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

মো. ইউনুছ। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অটোরিকশার ব্যাটারি চুরি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মো. ইউনুছ (৩৫) নামে এক বাবুর্চিকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মো. নিলয় (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাবুর্চি ইউনুছ গতকাল রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের হাজীগাঁও সোলায়মান সওদাগরের বাড়ির মো. ইয়াকুব আলীর ছেলে। দিনমজুরের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাবুর্চির কাজ করতেন তিনি।

পুলিশ, মামলা সূত্র ও নিহতের স্বজনেরা জানান, গত বুধবার রাতে সোলায়মান সওদাগরের বাড়িতে একটি অটোরিকশার ব্যাটারি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাথায় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ইউনুছকে গুরুতর আহত করা হয়। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়। গতকাল রাত ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এ ঘটনায় ইউনুছের বাবা ইয়াকুব আলী একই এলাকার মৃত জালাল আহমদের ছেলে শওকত আলী (৪২) এবং পাবনা জেলার ঈশ্বরদী সাহেব বাজার এলাকার মৃত কাদের শেখের ছেলে নিলয়ের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন। ইয়াকুব আলী জানান, তাঁর চাচাতো ভাই বজলের অটোরিকশার ব্যাটারি চুরি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর ছেলেকে হাতুড়িপেটা করা হয়েছে।

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন জানান, লাশ মর্গে রয়েছে। নিলয় নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে আজ শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে বিএনপি প্রার্থীর গণসংযোগে গুলিতে বাবলা নিহতের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাকচাপায় অটোরিকশার চালকসহ নিহত ২

লক্ষ্মীপুরে আগুনে পুড়ল ২০ দোকান

খাদ্য-সংকটে লোকালয়ে বানরের অবাধ বিচরণ: ফসলের ক্ষতি, ঘরের ভাত-তরকারিও সাবাড়

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি: খুনে খুনে অস্থির চট্টগ্রাম, পেছনে গ্যাংস্টাররা

চট্টগ্রামের চালিতাতলীতে এবার প্রতিবন্ধী অটোচালককে গুলি

‘চিটাংঅর মইদ্যে সরোয়াইজ্জা মরিব’— ফোনে চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী ছোট সাজ্জাদের চেলা রায়হানের হুমকি

বিএনপির কর্মী হাকিম হত্যার পরিকল্পনাকারীসহ গ্রেপ্তার ৪, নেপথ্যে বালুমহাল নিয়ন্ত্রণ

‘তোর সময় শেষ, যা খাওয়ার খেয়ে নে’—হুমকির ৩ দিন পরেই বাবলাকে হত্যা

চকরিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত: চৌদ্দগ্রামে ৫ নারীর দাফন সম্পন্ন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা