আনোয়ারায় বাবুর্চিকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা, যুবক গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অটোরিকশার ব্যাটারি চুরি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মো. ইউনুছ (৩৫) নামে এক বাবুর্চিকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মো. নিলয় (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বাবুর্চি ইউনুছ গতকাল রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের হাজীগাঁও সোলায়মান সওদাগরের বাড়ির মো. ইয়াকুব আলীর ছেলে। দিনমজুরের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাবুর্চির কাজ করতেন তিনি।
পুলিশ, মামলা সূত্র ও নিহতের স্বজনেরা জানান, গত বুধবার রাতে সোলায়মান সওদাগরের বাড়িতে একটি অটোরিকশার ব্যাটারি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাথায় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ইউনুছকে গুরুতর আহত করা হয়। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়। গতকাল রাত ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এ ঘটনায় ইউনুছের বাবা ইয়াকুব আলী একই এলাকার মৃত জালাল আহমদের ছেলে শওকত আলী (৪২) এবং পাবনা জেলার ঈশ্বরদী সাহেব বাজার এলাকার মৃত কাদের শেখের ছেলে নিলয়ের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন। ইয়াকুব আলী জানান, তাঁর চাচাতো ভাই বজলের অটোরিকশার ব্যাটারি চুরি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর ছেলেকে হাতুড়িপেটা করা হয়েছে।
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন জানান, লাশ মর্গে রয়েছে। নিলয় নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে আজ শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।