চট্টগ্রামে আর্মড পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরীতে নাঈম বিশ্বাস (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার নগরীর বায়েজিদ এলাকার একটি বাসা থেকে গলায় ‘ফাঁস দেওয়া’ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

নাঈম বিশ্বাস চট্টগ্রামে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন-৯-এ কর্মরত ছিলেন। তিনি পরিবার নিয়ে নগরীর বায়েজিদ চক্রেসো আবাসিক এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁর বাড়ি বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) পুলিশ ফাঁড়ির এসআই নুরে আলম আশেক বলেন, রাতে এপিবিএন সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের পুলিশ সুপার দীপক জ্যোতি খীসা বলেন, নাঈম বিশ্বাস যে বাসায় পরিবার নিয়ে থাকতেন, সেখান থেকেই ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নাঈম বিশ্বাস গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানা যাবে।

দাম্পত্যকলহের জেরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার পর এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

