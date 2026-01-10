বিনা মামলায় আ.লীগের নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হলে থানা ঘেরাও করব: হারুনুর রশীদ

বিনা মামলায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হলে থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপির এমপি প্রার্থী হারুনুর রশীদ। তিনি বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও প্রতীক নেই। আওয়ামী লীগ ভোট করছে না। এখন তারা কাকে ভোট দেবে, এটা তাদের পছন্দের ব্যাপার। জামায়াতে ইসলামীকে দেবে অথবা বিএনপিকে দেবে। কিন্তু কেউ যদি হারুন এমপিকে ভোট দিতে চায়, আর যদি জামায়াত বলে যে আওয়ামী লীগ করে, তাকে ধরেন। এ রকম দু-একটা ঘটনা ঘটেছে। আমি খুব তীব্রভাবে বলেছি, যার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা নেই, এর বাইরে যেন কাউকে হয়রানি করা না হয়। এর বাইরে যদি কাউকে হয়রানি করা হয়, তাহলে জনসাধারণকে নিয়ে আমি থানা ঘেরাও করব।’
আজ শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার নয়াগোলা এলাকায় কল্যাণপুর যুব সংঘের আয়োজনে ‘নাইট মিনি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল’ খেলার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হারুনুর রশীদ এসব কথা বলেন।
হারুনুর রশীদ বলেন, ‘এই শহরে কিংবা এই দেশে আওয়ামী লীগের লোকজন বসবাস করছে। সবাই কি অপরাধ করেছে? আওয়ামী লীগের সময় আমরা বাড়িতে বসেছিলাম, তবু আমাদের নামে নাশকতার মামলা হয়েছে। তাই এখন যারা নিরপরাধ, কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয়, তাদের যদি মিথ্যা মামলায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে পার্থক্যটা কোথায়?’
বিএনপির সাবেক এই এমপি বলেন, ‘আল্লাহর রহমতে আপনারা যদি আমাকে নির্বাচিত করেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সব প্রশাসনকে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসব। আমার শক্তি হবে জনগণ। এখানে কোনো অন্যায় চাঁদাবাজি চলবে না। পরিষ্কার কথা, নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করা যাবে না। সুতরাং আমি বিএনপি করি বলে জমি দখল করব, হারুন এমপির কাছের লোক বলে যা ইচ্ছা করব, এটা হবে না। তাতে যদি আমার লোকেরা ভোট না দেয়, না দিক। পরিষ্কার কথা, মানুষকে নিরাপত্তা দিতে হবে।’
বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব হারুনুর রশীদ আরও বলেন, ‘থানায় গিয়ে ঘুষ দিতে হবে, ভূমি অফিসে জমি খারিজ করতে গিয়ে ঘুষ দিতে হবে, টেন্ডারবাজি হবে—চাঁপাইনবাবগঞ্জে এসব হতে দেওয়া হবে না। এ জন্য যুবসমাজের সমর্থন চাই। তোমাদের (যুবসমাজ) সমর্থন পেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সুন্দর হয়ে যাবে, ভালো হয়ে যাবে। আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, যা তারেক রহমান সাহেবও বলেছেন, দেশের জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এটি আমরা নিশ্চিত করব ইনশা আল্লাহ। গত ৫ আগস্টের পরে চাঁপাইনবাবগঞ্জে আমি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দিইনি।’
অনুষ্ঠানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর জাহাঙ্গীর আলম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সুলতানুল ইসলাম সুলতান, জেলা তাঁতী দলের আহ্বায়ক আতাউর রহমান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর যুবদলের সদস্য আব্দুর রহিম, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী, সাবেক কাউন্সিলর ইফতেখার আহমেদ রঞ্জুসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।