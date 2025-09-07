হোম > সারা দেশ > চাঁপাইনবাবগঞ্জ

প্রতিবন্ধী বাংলাদেশি যুবককে ফেরত দিল বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

১৫ মাস পর প্রতিবন্ধী বাংলাদেশি যুবককে ফেরত দিল বিএসএফ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিখোঁজের ১৫ মাস পর প্রতিবন্ধী বাংলাদেশি যুবক জাকিরকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়।

জাকির হোসেন (২৮) চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার বেগপুর গ্রামের আমিন আলির ছেলে।

আজ সন্ধ্যায় ৫৩ বিজিবির পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি জানায়, জাকির একজন প্রতিবন্ধী যুবক। গত বছরের ৫ জুন ভারতের বৈষ্ণবপুর পুলিশের কাছে তিনি আটক হন। পরে বৈষ্ণবপুর পুলিশ ও বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে পৌনে ৭টায় পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকষা ইউনিয়নের সাহাপাড়া শিংনগর এলাকায় বিজিবি ক্যাম্পের মাধ্যমে ভারতের বিএসএফ ও বৈষ্ণবপুর পুলিশ বাংলাদেশের বিজিবি ও শিবগঞ্জ থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

জাকির বর্তমানে তাঁর পরিবারের জিম্মায় রয়েছেন বলে জানিয়েছেন শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল কাজী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘গত বছরের ৫ জুন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৭১ বিএসএফ ব্যাটালিয়ন থেকে জাকিরের ভারতে আটক থাকার তথ্য আমাদের জানানো হয়। পুলিশের মাধ্যমে জাকিরের বিষয়ে তথ্য যাচাইয়ের পর নিশ্চিত করা হয়। আজ পুলিশের উপস্থিতিতে সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে জাকিরকে ফেরত আনা হয়। পরে পুলিশের মাধ্যমে জাকিরকে পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।’

