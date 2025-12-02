চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তের দুই বাংলাদেশি নিখোঁজ, বিএসএফের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার দুই বাংলাদেশি নিখোঁজ রয়েছেন। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা তাঁদের পিটিয়ে হত্যা করেছেন বলে দাবি স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের।
নিখোঁজ দুই ব্যক্তি হলেন শিবগঞ্জ উপজেলার দুর্লভপুর ইউনিয়নের গাইপাড়া গ্রামের মৃত মজিবুর রহমানের ছেলে ইব্রাহিম রিংকু (৩৮) এবং পাঁকা ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে মমিন মিয়া (২৫)।
স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, গত রোববার রাত ২টায় ওয়াহেদপুর বিওপির পাশ দিয়ে চার থেকে পাঁচজনের একটি দল সীমান্তে গরু আনতে যায়। এ সময় ভারতের নিমতিতা বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা মমিন ও রিংকুকে আটক করেন আর অন্যরা পালিয়ে আসেন। পরে বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁরা জানতে পারেন, আটক দুজনকে বেধড়ক পিটিয়ে হত্যা করে পদ্মা নদীতে ফেলে দিয়েছেন ভারতের নিমতিতা ৭১ বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা।
পাঁকা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম জানান, তিনিও শুনেছেন ভারতে গরু আনতে গিয়ে দুজন নিখোঁজ আছেন। তাঁরা মারা গেছেন। তবে ভয়ের কারণে পরিবারের কেউ অভিযোগ করতে সাহস পাচ্ছেন না।
এ বিষয়ে ৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মোস্তাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, নিখোঁজ দুজনের খবরটি তিনি শুনেছেন। ইতিমধ্যে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগও করেছেন। কিন্তু বিএসএফ অভিযোগটি অস্বীকার করেছে। এ ছাড়া নিখোঁজ পরিবারের সদস্যরা তাঁদের কাছে কোনো অভিযোগও করেননি।