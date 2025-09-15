হোম > সারা দেশ > চাঁপাইনবাবগঞ্জ

শাশুড়ির জানাজায় অংশ নিতে এসে লাশ জামাতা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে ট্রাকের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছে। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ফতেপুর এলাকার জেলা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জব্দ করা হয়েছে ঘাতক ট্রাকটিকে। তবে পলাতক রয়েছেন চালক ও তাঁর সহকারী।

নিহত মোটরসাইকেলের চালক আবুল কালাম আজাদ (২৭) গোমস্তাপুর উপজেলার নয়াদিয়াড়ী ঘোনটোলা গ্ৰামের সাদেক আলী বিশুর ছেলে।

স্থানীয় ও প্রত‍্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে ফতেপুর এলাকায় একটি ভ‍্যানকে অতিক্রম করার সময় মোটরসাইকেলটি স্লিপ কেটে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে। এতে ঘটনাস্থালেই তিনি মারা যায়।

নিহত আজাদের চাচা মিনহাজ উদ্দিন জানান, আবুল কালাম আজাদ ঢাকায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করত। আজ সোমবার ফুফাশাশুড়ির মৃত্যুতে জানাজায় অংশ নিতে ঢাকা থেকে তিনি মোটরসাইকেল চালিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, দুপুরে ফতেপুর এলাকায় দুর্ঘটনায় একজন মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। ঘাতক ট্রাকটিকে জব্দ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পর্কিত

প্রতিবন্ধী বাংলাদেশি যুবককে ফেরত দিল বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ট্রেনের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

মালয়েশিয়ায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের ২ যুবক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়ক অবরোধ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে রেলের জমির গাছ কাটার অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে মা-মেয়ের মৃত্যু

৩৩ কিলোমিটার সড়কে খানাখন্দ, ভোগান্তি

২৪ চিকিৎসকের ১৭ জন নেই, অ্যাম্বুলেন্স সেবা বন্ধ

বাংলাদেশি হিসেবে পুশ ইন করা ৬ ভারতীয় নাগরিক আটক

অবৈধভাবে মজুত ১৭৪ বস্তা সার জব্দ, পরে সরকারি মূল্যে বিক্রি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা