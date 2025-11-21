হোম > সারা দেশ > চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে অভিযানে চোর-ডাকাতসহ গ্রেপ্তার ৪০

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

অভিযানে গ্রেপ্তার আসামিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতভর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, নাচোল, গোমস্তাপুরে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

‎পুলিশ জানায়, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের ঘটনায় পলাতক আসামি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালানো হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. রেজাউল করিম বলেন, গতকাল রাতে জেলায় একযোগে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

